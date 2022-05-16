Москва, , 14:36 — REGNUM В отличие от событий в январе, сейчас страны ОДКБ не демонстрируют должного единства и уровня взаимовыручки. Об этом 16 мая заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите ОДКБ.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Как показывают последние события, с нашей точки зрения, может я ошибаюсь, но похоже нет… чего только стоит запрет отдельными партнёрами по ОДКБ полётов к ним самолётов национальных авиакомпаний других государств-членов этой организации! На фоне жесточайшего оголтелого санкционного прессинга со стороны консолидированного Запада постулаты единства и солидарности срабатывают далеко не всегда. Это видно, к сожалению, по голосованию в международных организациях», — заявил Лукашенко.

«С молчаливого согласия наших партнёров Беларусь и Россия вопреки всем законам международной жизни по прихоти Запада шельмуются и исключаются из международных организаций. Да, оказывается давление, давление жёсткое и беспринципное на вас, членов ОДКБ. Но ведь именно для таких ситуаций и существует коллективная взаимная поддержка! Без скорейшего сплочения наших стран, без укрепления политических, экономических и военных связей нас завтра может не быть», — указал он.