Ярославль, , 14:50 — REGNUM В Ярославле проведение Дня города отложено на неопределённый срок. Об этом сообщает 76. ру.

День города в Ярославле City-yaroslavl.ru

«Принято решение перенести празднование Дня города на неопределенный срок по этическим соображениям. В этот раз перенос связан с ситуацией, которая складывается на ближних рубежах нашей страны. Наш город поддерживает российских солдат и жителей ЛДНР гуманитарной помощью, и эта поддержка будет продолжена», — приводит издание комментарий, полученный в мэрии города.

Традиционно День города отмечается в Ярославле в последнюю субботу мая. В последние годы его переносили на осень из-за пандемии.