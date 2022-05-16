Ярославль, 16 мая, 2022, 14:50 — ИА Регнум. В Ярославле проведение Дня города отложено на неопределённый срок. Об этом сообщает 76. ру.

City-yaroslavl.ru День города в Ярославле

«Принято решение перенести празднование Дня города на неопределенный срок по этическим соображениям. В этот раз перенос связан с ситуацией, которая складывается на ближних рубежах нашей страны. Наш город поддерживает российских солдат и жителей ЛДНР гуманитарной помощью, и эта поддержка будет продолжена», — приводит издание комментарий, полученный в мэрии города.

Традиционно День города отмечается в Ярославле в последнюю субботу мая. В последние годы его переносили на осень из-за пандемии.