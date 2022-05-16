Екатеринбург, 16 мая, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Кубинская волейболистка клуба «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) Айлама Монтальво покинет команду в связи с истечением срока контракта. Об этом 16 мая сообщил представитель клуба Константин Панов.

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«Айлама покидает клуб, но это связано только с окончанием контракта», — приводит слова Панова ТАСС.

Он отметил, что срок соглашения, которое было рассчитано на четыре года, подошёл к концу.

Ранее во время матча финальной серии женского чемпионата России по волейболу тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков предположительно назвал Монтальво «обезьяной». Обращаясь во время тайм-аута к волейболистке своей команды, он сказал: «Почему опять ловишь эту обезьяну». В екатеринбургском клубе решили, что эти слова были сказаны в адрес кубинской спортсменки.

После этого Монтальво заявила, что её не задели высказывания Воронкова. По словам Панова, клуб до сих пор не получил извинения от «Локомотива».