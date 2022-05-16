Курск, 16 мая, 2022, 14:35 — ИА Регнум. В Курской области за последние сутки госпитализированы девять пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

16 мая выявлено 30 случаев заражения коронавирусной инфекцией — на пять меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 117 тыс. 742 случая заражения коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 113 тыс. 805 пациентов, в том числе 112 — за последние сутки.

Всего скончались 2474 человека. Новых летальных случаев не подтверждено.