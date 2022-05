Вашингтон, , 14:36 — REGNUM Китайская политика нулевой терпимости к Covid-19 оказывает далеко идущее влияние на компании по всему миру, пишет 16 мая Bloomberg. Самые разные отрасли от автомобильного производства до моды оказываются под ударом, в то время как продолжительные локдауны в Китае парализуют крупные промышленные центры и нарушают цепочки поставок.

Падение Finobzor.ru

Как следует из анализа документов, проведенного Bloomberg News, более 180 компаний в разных странах мира упоминают такие слова, как «Китай» и «локдаун», в своих отчетах о прибылях и убытках за первый квартал и финансовой документации. Это значительный рост по сравнению с предыдущим кварталом, когда таких компаний насчитывалось менее 50, и список продолжит расти по мере поступления отчетности новых компаний в ближайшие дни и недели.

В список пострадавших компаний попали такие гиганты, как японские Toyota Motor Corp. и Honda Motor Co., американские Tesla Inc. и Ford Motor Co., немецкий Volkswagen AG.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Шанхая начали поэтапное снятие карантинных ограничений в мегаполисе