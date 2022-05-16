Аксайский район, Ростовская область, 16 мая, 2022, 14:34 — ИА Регнум. В Ростовской области двухлетняя девочка получила смертельные травмы, выпав из кона квартиры, расположенной на пятом этаже. О трагедии сообщает донское управление СКР 16 мая.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Игрушка на окне

Инцидент случился в одном из многоквартирных домов в посёлке Рассвет Аксайского района 15 мая. Предположительно, девочка осталась в комнате одна, залезла на подоконник и облокотилась на москитную сетку, которая не выдержала веса ребёнка. Девочка упала с высоты около 15 метров.

Следователи выясняют обстоятельства случившегося.