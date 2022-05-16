Казань, , 14:44 — REGNUM С 26 мая новый прямой рейс свяжет столицы Татарии и Таджикистана. Об этом сообщает пресс-служба казанского аэропорта.

Международный аэропорт Казань Arispro.ru

Полеты планирует авиакомпания Nordwind на самолетах Airbus А321neo с компоновкой 218 пассажирских мест.

Вылеты намечены с 26 мая по четвергам. Из Казани борт направится в 03:05, с посадкой в Душанбе в 08:30. Обратный вылет запланирован в 10:00, приземлится самолет в казанском аэропорту в 11:45.

Длительность полета составит около 3,5 часов. Для каждого из городов указано местное время.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 мая дважды в неделю из Казани летают самолеты в Махачкалу.

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