Нью-Йорк, США, 16 мая, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Актёры сериала «Очень странные дела» рассказали о новом монстре, с которым придётся столкнуться героям популярного шоу в четвёртом сезоне. Об этом 16 мая сообщает портал Comicbook.

Цитата из т/с «Очень странные дела». 2016. США Дэвид Харбор в роли шерифа Джима Хоппера

Ранее создатели сериала сообщили, что новый антропоморфный монстр из «изнанки» (параллельный мир в мире сериала «Очень странные дела») известен под названием «Векна» (Vecna). «Векна — это психологический ужас, который, я думаю, мы еще не видели», — сказал Дэвид Харбор в интервью журналистам.

«Изнанка» была этаким миром Дикого Запада, где бегают существа, есть насилие, но мы никогда не видели чего-то настолько расчетливо психологически злого, как это», — отметил актёр, добавив, что Векна будет «настоящим большим злодеем», который нужен сериалу. Актёр отметил, что, к сожалению, его герой (шериф Джим Хоппер) не столкнётся с этим монстром, поскольку его сюжетная линия «немного отличается».

Гейтен Матараццо (Дастин Хендерсон) в свою очередь сказал, что Векна — это злодей, который не имеет ничего общего с тем, с чем в предыдущих трёх сезонах сталкивались герои «Очень странных дел». «Это то, что привносит совершенно новую атмосферу в то, как мы справляемся с нашими злодеями в «Очень странных делах», и как мы будем продолжать делать это в будущем», — пояснил Матараццо.

Напомним, премьера первой части четвёртого сезона «Очень странные дела» состоится в онлайн-кинотеатре Netflix 27 мая 2022 года. Вторая часть появится на сайте потокового сервиса 1 июля 2022-го.