Москва, 16 мая, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Профилактику отопительной системы на территории Подмосковья следует провести как можно быстрее. Об этом 16 мая заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Отопительный сезон заканчивается. Традиционно нам очень важно своевременно провести профилактику всех наших систем», — сказал Воробьев.

Глава региона отметил, что сроки отключения горячей воды в рамках профилактики отопительной системы следует сократить с 14 до 10 дней. Также на территории Подмосковья есть современные котельные, что позволит избежать отключения горячего водоснабжения в отдельных домах.