Варшава, 16 мая 2022, 14:29 — REGNUM В Польше провластные и оппозиционные круги обвиняют друг друга в «пророссийскости» в связи со сделкой по слиянию компаний PKN Orlen и Lotos, с продажей сети автозаправочных станций (АЗС) венгерской компании MOL.

Польша
Польша

Как объявила компания PKN Orlen, венгерская MOL приобретает 417 АЗС сети Lotos, расположенных на польской территории, на сумму 610 млн долларов, а PKN Orlen — 185 АЗС венгерской MOL, расположенных в Венгрии и Словакии. Это одобренное Еврокомиссией (ЕК) условие слияния Orlen с Lotos.

В настоящее время, в связи с позицией премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно энергетических санкций Евросоюза против России, любые связи с венгерским бизнесом в нефтегазовой области считаются в Польше проявлением «пророссийскости». В связи с этим правительство Польши и правление PKN Orlen оказались под огнём критики со стороны оппозиции.

«Если PiS (правящая партия «Право и Справедливость» — ред.) действительно продал станции Lotus венгерской компании MOL, политически связанной с Москвой, это означает, что режим [Ярослава] Качиньского (глава PiS — ред.) более пророссийский, чем думали самые большие пессимисты», — написал в Twitter бывший премьер-министр и глава либеральной оппозиции Дональд Туск.

После этого провластными СМИ был опубликован документ, согласно которому Дональд Туск в период нахождения на посту премьер-министра Польши, в 2011 году, вместе с министром финансов Александром Градом и главой Lotos Group Павлом Олехновичем рассматривали возможность продажи 53,19 процентов акций Lotos. В качестве покупателей рассматривались венгерская MOL, зарегистрированная в Нидерландах транснациональная компания Mercuria и ныне несуществующая российско-британская компания ТНК-BP (Тюменская Нефтяная Компания с British Petroleum).

Как поясняется, сделка тогда не состоялась из-за позиции польского парламента, передаёт «Польское радио».