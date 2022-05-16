Варшава, 16 мая, 2022, 14:29 — ИА Регнум. В Польше провластные и оппозиционные круги обвиняют друг друга в «пророссийскости» в связи со сделкой по слиянию компаний PKN Orlen и Lotos, с продажей сети автозаправочных станций (АЗС) венгерской компании MOL.

Польша

Как объявила компания PKN Orlen, венгерская MOL приобретает 417 АЗС сети Lotos, расположенных на польской территории, на сумму 610 млн долларов, а PKN Orlen — 185 АЗС венгерской MOL, расположенных в Венгрии и Словакии. Это одобренное Еврокомиссией (ЕК) условие слияния Orlen с Lotos.

В настоящее время, в связи с позицией премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно энергетических санкций Евросоюза против России, любые связи с венгерским бизнесом в нефтегазовой области считаются в Польше проявлением «пророссийскости». В связи с этим правительство Польши и правление PKN Orlen оказались под огнём критики со стороны оппозиции.

«Если PiS (правящая партия «Право и Справедливость» — ред.) действительно продал станции Lotus венгерской компании MOL, политически связанной с Москвой, это означает, что режим [Ярослава] Качиньского (глава PiS — ред.) более пророссийский, чем думали самые большие пессимисты», — написал в Twitter бывший премьер-министр и глава либеральной оппозиции Дональд Туск .

После этого провластными СМИ был опубликован документ, согласно которому Дональд Туск в период нахождения на посту премьер-министра Польши, в 2011 году, вместе с министром финансов Александром Градом и главой Lotos Group Павлом Олехновичем рассматривали возможность продажи 53,19 процентов акций Lotos. В качестве покупателей рассматривались венгерская MOL, зарегистрированная в Нидерландах транснациональная компания Mercuria и ныне несуществующая российско-британская компания ТНК-BP (Тюменская Нефтяная Компания с British Petroleum).

Как поясняется, сделка тогда не состоялась из-за позиции польского парламента, передаёт «Польское радио».