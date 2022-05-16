Москва, , 14:29 — REGNUM В России не смог заработать сервис для скачивания и покупки мобильных приложений под названием NashStore. Информация об этом появилась 16 мая в телеграм-канале платформы.

Логотип Google Play Play.google.com

«Перед запуском NashStore мы подверглись сильнейшей DDOS-атаке. Сейчас доступ на сайт и скачивание магазина может работать не стабильно», — предупредили представители NashStore. «Наши специалисты делают все возможное, чтобы справится с этой проблемой», — добавили в сервисе.

ИА REGNUM напоминает, что NashStore позиционируется как российский аналог Google Play. Запуск приложения был анонсирован на 16 мая 2022 года.

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