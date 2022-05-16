Москва, , 14:29 — REGNUM Мотивация Киева по остановке транзита газа через станцию, которая больше не находится под его контролем, понятна, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«С одной стороны, Украина рассчитывает сэкономить, не поставляя газ той части своего населения и промышленности, которые находятся на территориях, подконтрольных российским военным.

С другой стороны, напугать Европу тем, что по мере развития российского наступления Украина может прекратить транзит полностью.

Но эти действия в свою очередь повлияют и на отношение населения, и на позицию западных партнеров. Поставки российского газа для Европы критически важны.

Так что непримиримая позиция Киева может, наоборот, подтолкнуть европейцев к тому, чтобы возобновить прокачку газа через Польшу, а то и согласовать запуск «Северного потока — 2».

При этом у самой Украины может не оказаться средств на оплату «реверсного» газа», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, заявка на транзит газа через территорию Украины упала более чем на 25%.

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