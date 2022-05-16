Барнаул, , 18:22 — REGNUM У жителей Барнаула благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» появился шанс выбирать территорию для благоустройства в 2023 году. Как сообщает 16 мая пресс-центр мэрии города, к середине мая в числе лидеров голосования оказались: парк культуры и отдыха «Центральный», зеленый сквер на площади Октября и Сиреневый бульвар.

Центральный парк Барнаула Мэрия Барнаула

«Ежегодно парк культуры и отдыха «Центральный» является одной из ведущих площадок для организации праздничных мероприятий в Центральном районе и Барнауле. Благодаря благоустройству парка, мы получим уникальный, современный, многофункциональный объект», — отметил глава администрации Центрального района Максим Сабына.

«Уважаемые жители нашего города. Давайте вместе поддержим данный объект в голосовании за благоустройство общественных территорий, чтобы старейший парк города стал ещё комфортнее и современнее», — призывает депутат Барнаульской городской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Вячеслав Перерядов.

Также в Барнауле голосуют за дизайн-проекты второго этапа благоустройства парка «Юбилейный».

Юбилейный парк является самым большим в Барнауле, занимает 57 гектаров. На первом этапе благоустройства парка «Юбилейный» проводятся работы по укладке дорожного покрытия на основных пешеходных осях, обустраивается входная зона со стороны улицы Малахова и центральная площадь. Также здесь установят освещение и камеры видеонаблюдения, скамейки, урны и другие малые архитектурные формы.

В рамках благоустройства территории парка проектом предусмотрено деление работ на четыре этапа. Для обеспечения активного безопасного отдыха и привлечения большого количества жителей города, на втором этапе благоустройства парка «Юбилейный» планируется организация сети велодорожек и основных пешеходных путей.

«Очень много активистов, волонтёров и архитекторов хотят принять участие в реставрации парка «Юбилейный», привести в порядок ворота-пропилеи. В будущем как-то соединить их с другими архитектурными формами в единый ансамбль, возможно их украсит подсветка», — пояснил архитектор, автор эскизного проекта Артём Малыгин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае для выбора предложено 182 объекта, из которых предстоит определить 44 победителя — это те общественные пространства, которые будут благоустроены в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2023 году. Кроме того, в связи с продолжением благоустройства 11 крупных объектов, которые были выбраны в ходе голосования в 2021 году для благоустройства в 2022 году, жителям предложено выбрать первоочередной набор работ (дизайн-проект) для продолжения их благоустройства.

На федеральной платформе za. gorodsreda.ru свой выбор в пользу приоритетных общественных территорий уже сделали более 24 000 жителей городов Алейска, Рубцовска, Новоалтайска, Камня-на-Оби, Барнаула, Бийска, Заринска и Славгорода. Успеть выбрать объекты, которые будут благоустроены в 2023 году необходимо до 31 мая.

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