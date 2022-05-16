Баку, 16 мая, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Сообщения о том, что азербайджанская сторона предоставила организаторам песенного конкурса «Евровидение 2022» право объявить результаты голосования республики от ее имени, опровергло Общественное телевидение (ОТВ) Азербайджана.

hentilpej «Евровидение»

Отмечается, что, когда в финале «Евровидения-2022» объявили, что Азербайджан отдал максимальные 12 баллов Украине, а не Великобритании, это было с сожалением встречены в азербайджанской Общественной телерадиовещательной компании.

«У нас не было никаких технических проблем с объявлением голосов в прямом эфире… Мы не предоставили организаторам никакого права объявлять итоги голосования от имени Общественного телевидения», — говорится в заявлении ОТВ.

Также указывается, что организаторам конкурса был направлен список стран, за которые проголосовало азербайджанское жюри, в котором Украине было присуждено 6 баллов, на что организаторы конкурса «настойчиво просили представителей Общественной телерадиокомпании огласить другие результаты в конце финального шоу, не приводя при этом никаких оснований».

«Мы решительно отклонили этот запрос. Организаторам сразу же было отправлено официальное письмо, в котором говорилось, что в прямом эфире мы объявим не результаты, полученные от них, а голоса нашего жюри, а также предадим огласке данный вопрос», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обвинение в подмене оценок выдвинули организаторам международного музыкального конкурса «Евровидение-2022» Румыния, Азербайджан и Грузия.