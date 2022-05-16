Севастополь, 16 мая, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Судомеханик одного из гражданских судов признан виновным в совершении убийства своего коллеги, решение вынес Нахимовский районный суд Севастополя, сообщили 16 мая в пресс-службе ГСУ СКР По Республике Крым и городу Севастополю.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Тело 71-летнего старшего механика одного из судов, с многочисленными ножевыми ранениям, было обнаружено 13 января 202 года в воде у причала Южной бухты Севастополя. Очевидцы сообщили, что накануне исчезновения убитого его видели в компании механика того же судна. Последний уехал из города и был объявлен в розыск.

Задержать его удалось в сентябре 2020 года благодаря грамотной совместной работе правоохранительных органов Севастополя и Ленинградской области — мужчина скрывался на даче своих родственников в Ленинградской области. Его этапировали в Севастополь, где он был арестован.

Как установлено судом и следствием, 30 декабря 2019 года между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого механик нанес коллеге не менее 17 ножевых ранений в жизненно важные органы, тело он сбросил в воду.

Приговором суда обвиняемый признан виновным в убийстве и приговорен к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.