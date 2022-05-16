Москва, , 14:25 — REGNUM Россия — один из крупнейших в мире экспортёров продукции АПК, и вполне логично, что её доля в перспективе может только увеличиваться за счёт новых сегментов, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ИК «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

Экспорт Иван Шилов © ИА REGNUM

«В 2021 году ФТС РФ оценила экспорт сельскохозяйственной продукции из России в $37,1 млрд в денежном эквиваленте, что на 21% превысило результат 2020 года.

С экспортом пшеницы, где Россия контролирует не менее 10% мирового экспорта, являясь крупнейшим экспортёром в мире этой зерновой культуры вопросов нет, также почти нет вопросов по другим зерновым и подсолнечному маслу, вероятно, что в ближайшее время экспорт некоторых других продуктов питания будет наладить не так просто.

Например, если экспорт картофеля, других корнеплодов или сахарной свёклы за рубеж будет возможно увеличить уже в ближайшие несколько лет (хотя ограничениями будут спрос потребителей за рубежом, необходимость преодоления зависимости от импортных семян и собственные ограничения со стороны регулирующих органов), с экспортом продукции животноводства всё будет не так просто.

Чтобы существенно увеличить экспорт мяса птицы, сначала надо увеличить предложение, а для этой цели — сначала преодолеть зависимость от импорта инкубационного яйца, которое мы завозим стран Евросоюза.

Пока рано делать оптимистичные прогнозы, что, допустим, на рынке куриного мяса Россия уже в ближайшее время нарастит долю примерно такую же, как на рынке пшеницы, пока мы сильно зависим сами от импортных поставок сырья.

Однако, если строить прогнозы на очень долгосрочную перспективу (лет 25-30 и больше), можно предположить, что с течением времени Россия начнёт экспортировать питьевую воду в значительное количество стран, нуждающихся в такой воде.

Более того, уже сегодня в Российской академии наук (РАН) прогнозируют, что через десятилетия Россия начнёт получать доходы от экспорта питьевой воды, сравнимые с нефтегазовыми доходами.

С учётом того, что в мире есть тревожные звоночки уже сегодня (например, локальные кризисы с питьевой водой в некоторых странах Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона), вполне возможно, что Россия при её огромных ресурсах пресной воды со временем станет крупнейшим в мире экспортёром питьевой воды (основным конкурентом нам может стать только Бразилия).

Однако в этой сфере надо уже сегодня преодолевать зависимость от импорта оборудования и технологий. А это пока ещё сложнее, чем преодолеть зависимость от импортных семян», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия может обеспечить некоторыми товарами весь мир. Страна является не лидером экспорта зерна, растительного масла, рыбы, нерыбных водных продуктов и сахара, заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

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