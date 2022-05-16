Москва, 16 мая, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Россия — один из крупнейших в мире экспортёров продукции АПК, и вполне логично, что её доля в перспективе может только увеличиваться за счёт новых сегментов, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ИК «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Экспорт

«В 2021 году ФТС РФ оценила экспорт сельскохозяйственной продукции из России в $37,1 млрд в денежном эквиваленте, что на 21% превысило результат 2020 года.

С экспортом пшеницы, где Россия контролирует не менее 10% мирового экспорта, являясь крупнейшим экспортёром в мире этой зерновой культуры вопросов нет, также почти нет вопросов по другим зерновым и подсолнечному маслу, вероятно, что в ближайшее время экспорт некоторых других продуктов питания будет наладить не так просто.

Например, если экспорт картофеля, других корнеплодов или сахарной свёклы за рубеж будет возможно увеличить уже в ближайшие несколько лет (хотя ограничениями будут спрос потребителей за рубежом, необходимость преодоления зависимости от импортных семян и собственные ограничения со стороны регулирующих органов), с экспортом продукции животноводства всё будет не так просто.

Чтобы существенно увеличить экспорт мяса птицы, сначала надо увеличить предложение, а для этой цели — сначала преодолеть зависимость от импорта инкубационного яйца, которое мы завозим стран Евросоюза.

Пока рано делать оптимистичные прогнозы, что, допустим, на рынке куриного мяса Россия уже в ближайшее время нарастит долю примерно такую же, как на рынке пшеницы, пока мы сильно зависим сами от импортных поставок сырья.

Однако, если строить прогнозы на очень долгосрочную перспективу (лет 25-30 и больше), можно предположить, что с течением времени Россия начнёт экспортировать питьевую воду в значительное количество стран, нуждающихся в такой воде.

Более того, уже сегодня в Российской академии наук (РАН) прогнозируют, что через десятилетия Россия начнёт получать доходы от экспорта питьевой воды, сравнимые с нефтегазовыми доходами.

С учётом того, что в мире есть тревожные звоночки уже сегодня (например, локальные кризисы с питьевой водой в некоторых странах Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона), вполне возможно, что Россия при её огромных ресурсах пресной воды со временем станет крупнейшим в мире экспортёром питьевой воды (основным конкурентом нам может стать только Бразилия).

Однако в этой сфере надо уже сегодня преодолевать зависимость от импорта оборудования и технологий. А это пока ещё сложнее, чем преодолеть зависимость от импортных семян», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия может обеспечить некоторыми товарами весь мир. Страна является не лидером экспорта зерна, растительного масла, рыбы, нерыбных водных продуктов и сахара, заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

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