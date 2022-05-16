Анкара, , 14:25 — REGNUM Европейскому союзу предложили альтернативу российскому газу. Как заявил советник президента Турции по внешней политике Ибрагим Калын, топливо можно поставлять из Восточного Средиземноморья.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Этот газ может стать альтернативным источником для Евросоюза […] Одной из основных альтернатив является восточно-средиземноморский газ», — цитирует РИА Новости советника турецкого лидера.

Он также подчеркнул, что Анкара хочет помочь Евросоюзу снизить зависимость от газа из России на фоне ситуации с Украиной и готова стать частью этого процесса.

Калын также выразил надежду на то, что «новые открытия в области энергетики представят новые возможности, а не новые трения». При этом он указал на то, что работы по разведке восточно-средиземноморского газа требуют времени.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Евросовета Шарль Мишель не исключил, что российский газ со временем также может стать объектом санкций.