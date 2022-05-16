Анкара, 16 мая, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Европейскому союзу предложили альтернативу российскому газу. Как заявил советник президента Турции по внешней политике Ибрагим Калын, топливо можно поставлять из Восточного Средиземноморья.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Этот газ может стать альтернативным источником для Евросоюза […] Одной из основных альтернатив является восточно-средиземноморский газ», — цитирует РИА Новости советника турецкого лидера.

Он также подчеркнул, что Анкара хочет помочь Евросоюзу снизить зависимость от газа из России на фоне ситуации с Украиной и готова стать частью этого процесса.

Калын также выразил надежду на то, что «новые открытия в области энергетики представят новые возможности, а не новые трения». При этом он указал на то, что работы по разведке восточно-средиземноморского газа требуют времени.

Читайте также: Эксперт объяснил, что может спасти Европу от газового кризиса

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Евросовета Шарль Мишель не исключил, что российский газ со временем также может стать объектом санкций.