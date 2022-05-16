Юстинский район, , 14:25 — REGNUM В Калмыкии по решению суда будет избран глава Юстинского сельского муниципального образования. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканской прокуратуре 16 мая.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Прокуратура обратилась в суд с требованием об избрании главы муниципального образования после того, как собрание депутатов сельского поселения долгое время бездействовало. Установлено, что представительный орган более семи месяцев после добровольной отставки главы муниципального образования не объявлял конкурс по отбору кандидатур на вакантную должность.

Суд признал бездействие собрания депутатов незаконным и обязал провести конкурс в ближайшее время.