Джакарта, 16 мая, 2022, 14:24 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 182 случая заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По состоянию на 16 мая в Индонезии выявлено 6 050 958 случаев заражения коронавирусом.

В целевой группе отметили, что за сутки побороть коронавирус смогли 263 человек. Всего коронавирусом в стране переболели 5 889 797 человек.

В период с 15 по 16 мая от COVID-19 умерли шесть человек. Всего эпидемия унесла жизни 156 464 человек в Индонезии.

В Индонезии насчитывается 4697 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате аварии на платной дороги Сурабая — Моджокерто на Яве 15 человек погибли.

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