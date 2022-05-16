Тбилиси, , 14:24 — REGNUM Приговор, вынесенный 16 мая Тбилисским городским судом основателю оппозиционного телеканала «Мтавари архи», который ранее возглавлял телекомпанию «Рустави 2», Нике Гварамии, будет обжалован. Об этом сообщил журналистам адвокат Дмитрий Садзаглишвили, который также защищает в суде экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Ника Гварамия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Юридически мы, конечно, обжалуем это решение. Но не потому, что мы ожидаем беспристрастного и независимого суда при апелляции», — подчеркнул Садзаглишвили.

Он также назвал приговор, вынесенный Гварамии, политически предвзятым. По этой причине адвокат считает его «пленников» властей страны. Садзаглишвили также полагает, что руководство Грузии таким образом якобы встало на сторону России в противостоянии Запада против неё.

Напомним, Гварамия является давним соратником Саакашвили и в его бытность президентом занимал министерские посты. После ухода из правительства он в 2012 году стал гендиректором «Рустави 2» и проработал им до 2019 года. Гварамию признали виновным в растрате денег этого канала и приговорили к 3,5 годам тюрьмы.

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