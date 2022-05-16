Петрозаводск, , 14:27 — REGNUM Инвентаризация земель сельхозназначения в Республике Карелия завершится в полевой сезон 2022 года, сообщил 16 мая глава региона Артур Парфенчиков.

Поле. Карелия Елена Молчанова © ИА REGNUM

По его словам, работа, которая позволит властям региона выявить пустующие земли и вовлечь их в оборот, почти завершена. Инвентаризировано 131,8 тыс. га из почти 210 тыс. га земель. В отношении 85 тыс. га оформлены права, по 46,7 тыс. га сведения о правах в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют.

«Выявили свободные и возможные к предоставлению 12,6 тыс. га. Направили в Россельхознадзор для проверки сведения о 409 земельных участках общей площадью 14 тыс. га с признаками неиспользования их по целевому назначению», — заявил Парфенчиков, уточнив, что осталось обследовать еще 77,9 тыс. га земель.