Сеул, , 14:23 — REGNUM Глава Южной Кореи Юн Сок Ёль и президент США Джо Байден в ходе встречи, которая состоится 21 мая в Сеуле, обсудят широкий круг вопросов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

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Согласно опубликованным данным, лидеры двух стран обсудят ответные меры на провокации Пхеньяна, двустороннее сотрудничество в вопросах стабилизации цепочки поставок, содействие развитию новых технологий, проблемы экономической безопасности, вклад двух стран в решение насущных международных проблем.

Саммит и совместная пресс-конференция пройдут в новом офисе президента Южной Кореи, который расположен в столичном муниципальном округе Ёнсан-гу.