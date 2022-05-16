Оренбург, , 14:27 — REGNUM В Оренбурге, сегодня, 16 мая «минировали» десятки школ. Все анонимные письма оказались с ложными угрозами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

В школе Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщения с угрозой теракта поступили на электронную почту 37 школ. «Все образовательные учреждения действовали по инструкции. Были нажаты тревожные кнопки, пока ехали специалисты, сотрудники школ провели эвакуацию детей из зданий, затем во взаимодействии со специальными службами и правоохранительными структурами проводили визуальный осмотр помещений и территории на наличие подозрительных предметов», — сказали в администрации города.

Проверка уже завершилась. Подозрительных предметов, взрывчатых веществ на территориях школ не обнаружили. Учебный процесс во всех учреждениях восстановлен.