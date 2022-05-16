Москва, 16 мая, 2022, 14:19 — ИА Регнум. В возрасте 73 лет умер самый успешный и титулованный тренер в истории мирового хоккея с мячом Владимир Янко. Об этом 16 мая сообщила пресс-служба Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).

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Причина смерти не сообщается. В организации выразили глубочайшие соболезнования родным и близким тренера.

Под руководством Янко сборные СССР и России шесть раз выигрывали чемпионат мира (1989, 1991, 1999, 2001, 2006, 2008).

Янко стал двукратным чемпионом СССР с красноярским «Енисеем», с архангельским «Водником» семь раз выиграл чемпионат России и трижды — Кублк европейских чемпионов. Ещё два раза он побеждал в чемпионате России с московским «Динамо», один раз — с казанским «Динамо».

Янко является единственным тренером, который побеждал в чемпионатах страны с четырьмя разными командами.