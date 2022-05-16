Орел, 16 мая, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Сильный ветер и дождь прогнозируются на территории Орловской области 16–17 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Александр Погожев ИА REGNUM Ветер в кронах деревьев

По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21:00 16 мая по 21:00 17 мая на территории области будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер западный ночью 5-10, днем 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура будет колебаться от двух до семи градусов тепла. Ночью и от 12 до 17 градусов в дневное время.

«В связи с неблагоприятным метеорологическим явлением вероятны возникновения происшествий, связанных с нарушением в функционировании объектов жизнеобеспечения, повреждением (обрывом) линий электропередач и воздушных линий связи, затруднениями в работе (передвижении) транспорта, ограничениями при проведении высотных работ, нарушениями в работе системы ЖКХ, дорожно-коммунальных служб», — уточнили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая из-за сильного ветра в Орловской области без света остались десятки населённых пунктов.