Санкт-Петербург, , 14:27 — REGNUM Российский шоумен Иван Ургант не будет ведущим на петербургском празднике «Алые паруса» в 2022 году. Об этом 16 мая сообщил Telegram-канал «Светские хроники».

Иван Ургант Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщает источник, от услуг артиста решил отказаться владелец проекта Юрий Ковальчук, однако с чем именно связано подобное решение, не уточняется. Наиболее вероятным кандидатом на место Урганта называют Дмитрия Нагиева.

Напомним, что праздник «Алые паруса» проводится ежегодно в Санкт-Петербурге в честь выпускников средних общеобразовательных школ. Более 10 лет одним из ведущих мероприятия выступал Иван Ургант.

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