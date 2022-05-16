Красногорск, 16 мая 2022, 14:17 — REGNUM На территории Подмосковья необходимо активнее вовлекать в оборот неиспользуемое имущество. Об этом 16 мая заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.
Для этих целей глава региона поручил создать и запустить в кратчайшие сроки специальную цифровую платформу, на которой были бы указаны такие региональные и муниципальные активы. При помощи этой меры власти Подмосковья рассчитывают активнее привлекать инвесторов.
«Важная деталь в части поддержки экономики — это неиспользуемое имущество, объекты или земля, которые находятся в федеральной, региональной или муниципальной собственности, которые мы должны активно вовлекать в оборот», — сказал Воробьев.
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