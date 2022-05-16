Красногорск, , 14:17 — REGNUM На территории Подмосковья необходимо активнее вовлекать в оборот неиспользуемое имущество. Об этом 16 мая заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев

Для этих целей глава региона поручил создать и запустить в кратчайшие сроки специальную цифровую платформу, на которой были бы указаны такие региональные и муниципальные активы. При помощи этой меры власти Подмосковья рассчитывают активнее привлекать инвесторов.

«Важная деталь в части поддержки экономики — это неиспользуемое имущество, объекты или земля, которые находятся в федеральной, региональной или муниципальной собственности, которые мы должны активно вовлекать в оборот», — сказал Воробьев.

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