Архангельск, , 14:17 — REGNUM Жители Архангельска на субботниках собрали более 50 тысяч мешков мусора. Об этом на своей странице «Вконтакте» сообщил мэр города Дмитрий Морев.

Субботник в Архангельске Полина Серова © ИА REGNUM

«Проезжая по городу, каждый день вижу новые черные мешки с мусором. Мы продолжаем субботники вместе с партнерскими организациями. Радует, что и жители ухаживают за своими дворами. Прошу не удивляться новым мешкам на улицах — это результат чьей-то недавней доброй работы […] Всего мы уже вывезли больше 50 000 мешков после субботников!», — написал мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге волонтёры-экологи собрали более 2 тонн мусора с берега Исети.