Архангельск, 16 мая 2022, 14:17 — REGNUM Жители Архангельска на субботниках собрали более 50 тысяч мешков мусора. Об этом на своей странице «Вконтакте» сообщил мэр города Дмитрий Морев.
«Проезжая по городу, каждый день вижу новые черные мешки с мусором. Мы продолжаем субботники вместе с партнерскими организациями. Радует, что и жители ухаживают за своими дворами. Прошу не удивляться новым мешкам на улицах — это результат чьей-то недавней доброй работы […] Всего мы уже вывезли больше 50 000 мешков после субботников!», — написал мэр.
Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге волонтёры-экологи собрали более 2 тонн мусора с берега Исети.