Москва, , 14:16 — REGNUM Голод российским гражданам не грозит. У России есть все ресурсы и возможности накормить мир, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев

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«С ростом численности населения Земли продовольственная проблема становится все острее и острее. Ещё несколько месяцев назад проблему дефицита продовольствия в мире можно было рассматривать как нечто возможное, но далёкое.

Однако, наблюдая что происходило на мировых рынках удобрений в начале апреля 2022 года, плюс возможная угроза срыва посевной в Украине, стремительно растущие цены на природный газ, то данную проблему можно пересмотреть на конец 2022 года.

В таких условиях необходимо наращивать мировое производство продуктов, и у России имеются все ресурсы и возможности, чтобы обеспечить не только свой внутренний спрос, но и мировой.

Россия является единственной крупной экономикой мира, биоресурсы которой воспроизводятся и растут в условиях довольно интенсивного их использования (например, рыба, леса и прочие возобновляемые природные ресурсы). Также Россия входит в мировые лидеры по площади обрабатываемых и пахотных земель.

В конце 2010-х Россия вернулась в число мировых лидеров по производству и экспорту сельскохозяйственной продукции. В структуре экспорта наибольшая доля приходится на пшеницу — 27,7% от всего объёма экспорта продовольствия — 25 млн тонн (первое место в мире). Далее следуют мороженая рыба — 12,9%, подсолнечное масло — 9,5% и кукуруза — 5,6%.

На данный момент Россия выступает крупнейшим в мире экспортёром пшеницы, зерна и зернобобовых, растительного масла, рыбы и нерыбных водных продуктов. Россия обладает огромными водными биоресурсами и входит в десятку стран по улову и экспорту рыбы и нерыбных водных продуктов.

В РФ имеется существенный потенциал по производству и экспорту сахара, сахарной свёклы, подсолнечника и других масличных семян.

Уже сейчас производство сахара в России намного больше, чем необходимо для внутреннего удовлетворения. А мировой рост цен на сахар и снижение мирового производства сахара, хороший повод нарастить экспорт.

Производство таких продуктов как картофеля, капусты белокочанной, моркови и других корнеплодов имеют большой потенциал для роста, так как использованы не более 70% имеющихся посевных площадей.

Российские компании идут в ногу со временем. Они разрабатывают и производят «технологичную еду», которая в будущем имеет все шансы выйти в значительные объёмы экспортных составляющих.

Так, например, российские растительные заменители мяса не уступают лучшим мировым аналогам ни по качеству, ни по вкусу. А в условиях будущего продовольственного кризиса такая линейка продукции будет очень востребована.

Стоит отметить, что АПК РФ (агропромышленный комплекс) — одна из немногих отраслей, сохранившая позитивную динамику развития и роста даже в условиях пандемии и санкций.

Урожай зерновых в 2021 году в РФ был хорошим, а мировые цены на зерно резко выросли, в связи с увеличением объёмов закупок стран-импортеров, которые в ожидании возможных перебоев в поставках и возможных санкций на эмбарго торговли с РФ стали наращивать запасы.

Цены на молочную продукцию выросли в результате высокого спроса со стороны Китая и Западной Европы, на мясо — из-за вспышек болезней скота в некоторых европейских странах и локдаунов в Китае из-за распространения коронавируса.

Отсюда несколько выводов. Во-первых, что даже в случае полного прекращения поставок в Россию импортного продовольствия, голод россиянам не грозит.

Во-вторых, изоляция России от мировой торговли выглядит сомнительно и невозможно из-за отсутствия в мире альтернативных поставщиков разнообразных ресурсов в необходимых объёмах - от энергоносителей до продуктов питания.

Уже сейчас под руководством Минпромторга РФ идет работа по финансированию и развития производства сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, а также формирование механизмов поддержки компаний и проектов», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия может обеспечить некоторыми товарами весь мир. Страна является не только лидером экспорта зерна и зернобобовых, но и одним из ведущих экспортеров растительного масла, рыбы, нерыбных водных продуктов и сахара, заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова Ибрагим Рамазанов.