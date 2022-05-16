Владимир, , 14:15 — REGNUM Во Владимирской области за последние сутки госпитализированы семь пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

16 мая выявлен 41 новый случай заражения коронавирусом — на три больше, чем за предыдущие сутки. Всего в области зарегистрировано 151 тыс. 147 случаев заражения.

После выздоровления выписан 146 тыс. 461 пациент, в том числе 45 — за последние сутки.

За весь период скончались 3454 человека. Подтвержден один новый летальный случай.