Ростов-на-Дону, , 14:15 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки подтверждён 131 случай заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 138 ковид-пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 16 мая.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Новые носители коронавируса выявлены в 35 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (35), Азове (девять), Каменске-Шахтинском (восемь), Азовском районе (шесть), Батайске и Белокалитвинском районе (по пять). Немногим менее 40% заразившихся — люди старше 66 лет, 4,6% — дети.

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончался ещё 80-летний мужчина.

Всего в Ростовской области подтверждено 374 608 случаев заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 362 668 пациентов. Жертвами COVID-19 стали 10 906 человек.