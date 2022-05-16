Москва, , 14:14 — REGNUM Десяти странам, поддерживающим русофобию, объявили войну российские хакеры Killnet. Об этом 16 мая сообщает RT со ссылкой на видеообращение хакеров.

Хакер Teknolojihaber.net

Под прицел Killnet попали США, Великобритания, Германия, Италия, Польша, Румыния, Латвия, Эстония, Литва и Украина. Хакеры уточнили, что к атакам на Евровидение, в которых их обвинили правоохранительные органы Италии, они не имеют отношения.

Как сообщало ИА REGNUM, запущенный в России магазин приложений подвергся атакам хакеров.