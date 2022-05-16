Ханты-Мансийск, 16 мая, 2022, 14:14 — ИА Регнум. В Югре за неделю с 11 по 15 мая пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 59 пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО.

Прокуратура Ярославской области Горящий дом

Объектами возгораний стали транспортные средства и дачи — по шесть случаев, строения — 20, дома — пять, гаражи — три, бани - четыре, мусор и трава - 27. Погибших нет.

Спасено имущества граждан и материальных ценностей на сумму более 518 млн рублей.

С начала пожароопасного периода на территории Югры зарегистрировано пять природных пожаров на общей площади 34,6 гектаров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый с начала года лесной пожар в Югре был зарегистрирован 9 мая.