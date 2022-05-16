Донецк, 16 мая, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Украинские боевики выпустили восемь ракет из «Града» по населенным пунктам Минеральное и Васильевка в Донецкой Народной Республике. Об этом 16 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13.20 (совпадает с мск) — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Васильевка: выпущено четыре ракеты из БМ-21 «Град»; 13.20 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Минеральное: выпущено четыре ракеты из БМ-21 «Град», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.