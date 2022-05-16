Белград, 16 мая, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич ожидает, что конфликт на Украине с осени станет еще более ожесточенным. Об этом Вучич заявил 15 мая в эфире сербского телеканала Prva.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

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«Я ожидаю более интенсивный конфликт этой осенью, поэтому ожидаю, что зима будет адская и для нас, и для всех остальных стран. Я вижу, что никто не проявляет достаточно серьезности и ответственности», — рассказал президент Сербии.

Отвечая на вопрос, боится ли он ядерного конфликта, Вучич заявил, что эта возможность весьма реальна.

«Это все, что я могу вам сказать. Я думаю, что более вероятно, что это произойдет, чем что не произойдет», — полагает Вучич.

Напомним, что ранее посол России в СШААнатолий Антонов заявил, что США все глубже втягиваются в конфликт на Украине с непредсказуемыми последствиями.