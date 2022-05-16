Москва, 16 мая, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Американская компания «Макдоналдс» намерена возобновить работу в России под новым брендом, сообщил 16 мая источник в компании.

Дарья Драй ИА REGNUM Рабочее окно в «Макдоналдсе»

По его словам, более 90% поставщиков в ресторанах — российские, с ними продолжат сотрудничать. Также сохранится сама сеть заведений, меню и рабочие места.

«McDonald’s вернется в Россию в июне под новым брендом», — рассказал ТАСС источник.

Фактически изменится только название сети, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в компании «Макдоналдс» (McDonald’s) объявили об уходе с российского рынка и начале продажи бизнеса.

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