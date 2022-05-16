Воронеж, 16 мая, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Военнослужащий из Воронежа погиб при исполнении долга во время специальной военной операции на Украине. Соболезнования родным и близким погибшего выразил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Марина Каширская ИА REGNUM Свечи

Александр Крынин родился в Воронеже, имел звание старшего лейтенанта.

«Александр с детства мечтал стать военным. И он стал настоящим офицером, посвятившим себя защите Отечества. Честно и храбро исполнял свой служебный долг. Для земляков и жителей России Александр Крынин навсегда останется примером верности Родине и Присяге», — приводит пресс-служба правительства Воронежской области слова губернатора Александра Гусева.

Глава региона передал слова соболзнований родным, близкими, друзьям и сослуживцам героя.

Как сообщало ИА REGNUM, специальную военную операцию на Украине Россия проводит с 24 февраля, её цель — защита Донбасса и денацификация Украины.