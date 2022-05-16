* запрещённая в России организация

Исламабад, 16 мая, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Правительство Пакистана назначило проведение джирги для переговоров с «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По сообщению информационного агентства «Шафакна» со ссылкой на иностранные СМИ, джирга начала свою работу 13 мая и уже провела несколько встреч.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Согласно источнику, делегация джирги из 30 человек встретилась с муфтием Нур Вали, лидером движения «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Бармал афганской провинции Пактика.

Ещё одна встреча была назначена на воскресенье, 15 мая, в Южном Вазиристане.

Хотя пакистанская армия официально не комментирует переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), источники подтвердили, что джиргу поддерживают военные.