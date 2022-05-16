Нальчик, 16 мая, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Из Кабардино-Балкарии летом 2022 года вновь будет запущен поезд в город Новороссийск. Он будет курсировать на Черноморское побережье в летний сезон отпусков, сообщили в пресс-службе правительства республики. Кроме того, будет ходить поезд по маршруту Нальчик- Адлер. Начало движения запланировано на 2 июня.

Neu-Zwei Поезд

«Состав в направлении Адлера будет следовать по четным числам месяца, обратно в Нальчик — по нечетным, состав в направлении Новороссийска будет курсировать по нечетным числам месяца, обратно в Нальчик — по четным», — уведомили в правительстве.

Напомним, в 2021 году из Нальчика в Новороссийск также ходил пассажирский поезд. Старт движения пришелся на 4 мая. Состав останавливался в наиболее востребованных населенных пунктах, в том числе в Георгиевске, Минеральных Водах, Невинномысске, Армавире, Кропоткине и Краснодаре.