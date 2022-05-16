Ульяновск, 16 мая, 2022, 14:09 — ИА Регнум. В Ульяновской области четвёртые сутки подряд растёт количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом. Это следует из обновлённых данных федерального оперштаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По информации на 16 мая, в Ульяновской области всего выявлено 202 375 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе 15 мая — 40 случаев.

Количество госпитализаций в ковидные стационары снижается: если 13 мая направлены на лечение в больницы 40 пациентов с коронавирусом, то 14 и 15 мая — соответственно 18 и 11 ковид-больных.

Отметим, что четвёртые сутки подряд в Ульяновской области растёт количество вновь выявляемых случаев заражения SARS-CoV-2: 10 — 11 мая подтверждено по 34 новых случая инфицирования, 12 и 13 выявлено соответственно 35 и 38 носителей коронавируса, 14 и 15 мая зарегистрировано 39 и 40 случаев заражения.

Как сообщало ИА REGNUM, прививку от ковида сделали 715 392 жителя в Ульяновской области, в том числе двумя компонентами (то есть завершили вакцинацию) — 680 336 человек.