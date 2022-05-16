Рязань, 16 мая, 2022, 14:13 — ИА Регнум. В Рязанской области за истекшие сутки после лечения COVID-19 выписано 58 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 мая в федеральном оперативном штабе. Поступили в ковид-госпитали 16 новых пациентов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего в Рязанской области подтверждено 120 474 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 116 155 человек.

От осложнений при инфекции в региона скончались 3 369 пациентов, при этом за минувшие сутки летальных исходов не зарегистрировано.