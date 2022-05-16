Тбилиси, 16 мая, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Обвинительный приговор, который 16 мая Тбилисский городской суд вынес основателю грузинского оппозиционного телеканала «Мтавари архи», который ранее возглавлял телекомпанию «Рустави 2», Нике Гварамии, является политически мотивированным. Об этом заявил журналистам Дмитрий Садзаглишвили, который является адвокатом экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия и Россия

По мнению юриста, в противостоянии стран Запада России грузинские власти якобы поддержали Москву, тем, что Гварамию отправили в тюрьму.

«Если кто-то думает, что заявка, поданная в ЕС, и наша интеграция с Западом зависят от ответа, данного грузинским правительством, глубоко ошибается. На самом деле, мы стали свидетелями довольно очевидного выбора, сделанного сегодня правительством в пользу России», — сказал Садзаглишвили.

Он заявил, что Гварамию якобы осудили за то, что он проявил «инакомыслие».

Напомним, 16 мая Тбилисский городской суд приговорил Гварамию, являющегося соратником Саакашвили, к 3,5 годам тюремного заключения. Главу канала признали виновным в растрате средств телекомпании «Рустави 2».