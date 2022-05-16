Омск, 16 мая, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Полицейские Красноярского края задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве под видом сбора денег на лечение тяжелобольного ребёнка. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 мая в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Metapop.com Мошенник

Как уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк, по предварительным данным, злоумышленник в соцсети от вымышленного имени размещал ложные сведения о сборе денег на лечение тяжелобольного ребёнка, нуждающегося в срочной операции.

В некоторых постах говорилось о том, что женщина с ребёнком остались без кормильца и находятся в сложном материальном положении.

Для денежных переводов мошенник указывал свои контакты и реквизиты банковской карты. Изображения для публикаций и текст к ним он находил в интернете. Иногда он вступал в переписку с гражданами, рассказывая им о процессе «лечения».

Оперативники заметили подозрительное объявление в ходе мониторинга сети интернет. Стражи порядка установили личность владельца аккаунта и нашли пострадавших граждан. Уголовное дело был возбуждено по ст. 159 УК РФ.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в городе Омске. В его доме изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, сим-карты и банковские карты.

По версии следствия, от действий афериста пострадали не менее десяти человек. Суммы переводов составляли от 1 до 20 тысяч рублей.

Фигурант дела арестован. Полицейские ищут всех потерпевших.

Читайте также: Мошенники выманили у уральца 1 млн рублей под предлогом травмы в ДТП