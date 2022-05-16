Подгорица, 16 мая, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Вице-премьер правительства Черногории, министр регионального развития и министр капитальных вложений Эрвин Ибрагимович с оптимизмом смотрит на то, что граждане и туристы Черногории уже совсем скоро смогут проехать по первому участку шоссе Бар-Боляре.

ИА REGNUM Мост Морачица на участке трассы Бар-Боляре в Черногории

Однако озвучить точную дату открытия дороги он не смог. По его ожиданиям, открытие может состояться в начале июля 2022 года.

Он добавил, что плата за проезд по трассе для легковых автомобилей составит 3,5 евро, а для грузовых — 17,5 евро.