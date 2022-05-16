Джакарта, 16 мая, 2022, 14:03 — ИА Регнум. По меньшей мере 14 человек погибли, после того как туристический автобус столкнулся с рекламным щитом на индонезийском острове Ява, об этом со ссылкой на полицию 16 мая сообщает New York Post.

Kaatjem Авария

По информации полиции, инцидент произошел ранним утром, когда автобус с индонезийскими туристами из Сурабая, столицы провинции Восточная Ява, возвращался из поездки на плато Диенг в Центральной Яве, популярный горный курорт.

На данный момент причины аварии устанавливаются. По предварительной версии, водитель мог заснуть за рулем.