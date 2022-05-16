Базарно-Карабулакский район, Саратовская область, , 14:17 — REGNUM В отношении 67-летней жительницы Базарно-Карабулакского района Саратовской области возбудили уголовное дело после гибели пятилетней девочки при пожаре. Несчастный случай произошел в ночь с 13 на 14 мая, сообщает региональная прокуратура.

Пожар

По версии следствия, в поселке Свободный 13 мая примерно с 23:00 до 00:20 (местное время) 14 мая подозреваемая в состоянии алкогольного опьянения употребила табачную продукцию и не затушила огонь в жаровне. Затем женщина отправилась спать в дом, где находилась ее внучка. Ночью от запаха дыма женщина проснулась и покинула жилище, не приняв никаких мер по оказанию помощи ребенку. Девочка погибла в результате отравления окисью углерода.

Возбужденного уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля на лестничной площадке, расположенной между четвертым и пятым этажами многоквартирного жилого дома по улице Космонавтов в Энгельсе, произошло возгорание, которое распространилось на близлежащие квартиры. Спасатели после тушения пожара в помещении одной из квартир обнаружили тело мужчины, на лестничной площадке — тело женщины со следами термического воздействия.

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